Yeni Honda Civic Sedan'da manuel şanzıman seçeneği olmayacak

2021'in bahar aylarında tanıtılması planlanan yeni Honda Civic Sedan, yalnızca otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Honda, 2021 Civic modelini gelecek yıl bahar aylarında tanıtacağını açıklamıştı. Otomobilin tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var ve birçok detay henüz gün yüzüne çıkmış değil.

Ülkemizde bile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayan manuel şanzıman seçeneğine bir darbe de Honda'dan geldi.

Japon üretici, yeni Civic Sedan'ın manuel şanzıman opsiyonuna sahip olmayacağını duyurdu. Honda, manuel seçeneği sadece hatchback versiyonda sunacak.

ÜLKEMİZİ ETKİLEMEYECEK

Honda Civic Sedan'ın Türkiye'deki versiyonlarının tamamı zaten otomatik şanzıman seçeneğine sahip. Bu nedenle bizim açımızdan pek bir değişiklik olacağını söyleyemeyiz.

Ancak Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da satılan Civic Sport modeli, artık manuel şanzıman ile birlikte alınamayacak.

Ülkemizde Civic Type R'ın dışında tek manuel şanzıman seçeneğine sahip olan modelin, Civic Hatchback olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 1.5 L VTEC motordan beslenen model, standart olarak Sport+ Güvenlik Paketi ile geliyor. Bu modelde şimdilik bir değişiklik yaşanmayacak.

Türkiye saflarında bu değişim pek fazla hissedilmeyecek olsa da bu haber dünya çapındaki "otomatik şanzımana geçiş" hareketi için büyük önem taşıyor.

Şimdiye dek bir kez görüntüleme şansı bulduğumuz yeni Civic modellerinin geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle yeni modeller hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye