Yeni Honda Civic Türkiye'ye geldi: İşte fiyat listesi

Türkiye'deki üretimi sona eren yeni Honda Civic modelleri, Tayland'dan Türkiye'ye geldi. İşte yeni Honda Civic Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikler.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelini nisan ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk olarak ABD pazarında satılan sedan gövde tipiyle karşımıza çıkan 11. nesil Civic, eskiye oranla çok daha sade bir tasarımla geliyor.

Türkiye'deki Honda Civic Sedan üretimi ise eylül ayında sona ermişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesil Honda Civic modelleri Tayvan'dan ülkemize giriş yaptı.

YENİ HONDA CIVIC İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE GELDİ

Yeni Honda Civic, ülkemizde benzinli ve LPG'li iki motor seçeneği ile geliyor. Her 1.5 litrelik VTEC Turbo ünitesinden 182 bg güç ve 240 Nm tork üretebilecek model, fabrika çıkışı LPG'li versiyonunda Premium donanım paketini sunacak. Her iki motor seçeneği de CVT şanzıman ile eşleştirilmiş durumda.

YENİ HONDA CIVIC FİYATLARI

Yeni Civic Sedan'ların bayilere gelmeye başladığı ABD'de resmi fiyatlar belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre 2022 Honda Civic Sedan fiyatları vergiler ve tescil masrafları hariç 21 bin 700 dolardan başlıyor.

YENİ HONDA CIVIC TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Düzenlenen bir lansmanla Türkiye'ye resmen giriş yapan yeni Honda Civic, Premium, Elegance ve Executive+ isimli üç donanım paketiyle satışa sunulacak. Honda Civic’in başlangıç fiyatıysa 374 bin TL seviyesinde.