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    Yeni Honda Civic Type R, haziranda geliyor

    Japon otomobil üreticisi Honda, 2022 Honda Civic Type R modelini haziran ayında tanıtmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 08:39
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    Yeni Honda Civic Type R, haziranda geliyor

    Makyajlı versiyonuyla 2020'nin ikinci yarısında Türkiye'de satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satış ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, bu yıl yenileniyor.

    Yeni Honda Civic Sedan ve Hatchback modellerini geçtiğimiz yıl tanıtan Honda, şimdi de ailenin en performanslı üyesi yeni 2022 Honda Civic Type R için gün sayıyor.

    Haziranda tanıtılacak

    Japon otomotiv devi Honda, yaptığı açıklamada yeni Honda Civic Type R modelinin haziran ayında görücüye çıkacağını duyurdu.

    Konuşulanlara göre, Avrupa'da sadece benzinli bir yeni Civic Type R gelebilir. Bu aracın turboşarjlı 2.0 litrelik motorunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor.

    Yeni Honda Civic Type R, Nürburgring'de turladı - VİDEO

    honda civic type r

    Honda, henüz yeni Type R ile ilgili herhangi bir resmi detay yayınlamadı, sadece otomobilin "şimdiye kadarki en iyi performans gösteren Civic Type R" olacağını söyledi.

    Aracın tarzı, mevcut Type R ile karşılaştırıldığında daha az keskin olacak gibi gözüküyor ve 11. nesil Civic serisinin geri kalanı gibi tüm iç iyileştirme güncellemelerini alması bekleniyor.

    honda civic type r

    honda civic type r

    honda civic type r

    honda civic type r


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