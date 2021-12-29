Yeni Honda Civic Type R, ocakta tanıtılacak

Japon otomobil üreticisi Honda, 2022 Honda Civic Type R modelini ocak ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Makyajlı versiyonuyla geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satış ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, gelecek yıl yenileniyor.

Yeni Honda Civic Sedan ve Hatchback modellerini geçtiğimiz aylarda tanıtan Honda, şimdi de ailenin en performanslı üyesi yeni 2022 Honda Civic Type R için gün sayıyor.

OCAKTA TANITILACAK

Japon otomotiv devi Honda, yaptığı açıklamada yeni Honda Civic Type R modelinin ocak ayında görücüye çıkacağını doğruladı.

Honda, en yeni canavar hatchback modelini 14 Ocak'ta başlayacak olan 2022 Tokyo Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergileyecek.

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Honda, henüz yeni Type R ile ilgili herhangi bir resmi detay yayınlamadı, sadece otomobilin "şimdiye kadarki en iyi performans gösteren Civic Type R" olacağını söyledi.

Aracın tarzı, mevcut Type R ile karşılaştırıldığında daha az keskin olacak gibi gözüküyor ve 11. nesil Civic serisinin geri kalanı gibi tüm iç iyileştirme güncellemelerini alması bekleniyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ BİLİNMİYOR

Type R'ın teknik detayları henüz belli olmasa da çıkan söylentiler arasında 400 beygir güç sunan hibrit ünite ve dört tekerlekten çekiş düzeni var.

Öte yandan, önden çekiş düzeninin devam etmesi ve mevcut 2.0 litre turbo motorun daha fazla güç sunacak biçimde güncellenmesi ise daha olası bir seçenek.