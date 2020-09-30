Yeni Honda Civic'in tasarım görselleri sızdırıldı

2021'in bahar aylarında tanıtılması planlanan yeni Honda Civic'in tasarımına ait patent görselleri ortaya çıktı.

Honda, 2021 Civic modelini gelecek yıl bahar aylarında tanıtacağını açıklamıştı. Otomobilin tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var ve birçok detay henüz gün yüzüne çıkmış değil.

Ancak Civic XI Forum tarafından, yeni nesil Honda Civic'in tasarım patent görüntüleri şimdiden sızdırıldı.

Tasarım görüntülerini mevcut Civic hatcback ile karşılaştırdığımızda, daha köşeli ön yüz ve yeni far tasarımı karşımıza çıkıyor. Profilden bakıldığında ise Civic'in pek fazla değişmediğini görebiliyoruz.

YENİ STOP LAMBALARI

Arka kısımda da yeni Civic, birçok yeni otomobilde bulunan ve trend haline gelmiş olan bagaj kapağı boyunca uzanan stop lambalarına kavuşmuş.

Aracın arka tamponu da geri kalan diğer kısımlarında olduğu gibi bir miktar sadeleşmiş diyebiliriz.

Boyutları ve genel tasarımı pek değişmeyen Civic'in, mevcut nesline göre biraz daha olgunlaşacağını ve sadeleşeceğini bu görüntülerden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yani mevcut nesildeki karmaşık, yoğun ve agresif olan tasarım bir miktar törpülenmiş.

Yeni Honda Civic hakkında şimdilik fazla bir detay yok. Ancak otomobilin tanıtım tarihi yaklaşınca, daha fazla detay görmeyi umuyoruz.

Kaynak: Motor1 Türkiye