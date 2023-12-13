Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Geçtiğimiz yılın temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Honda CR-V, Türkiye'de satışa sunuldu.

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Honda CR-V, uzun bir bekleyişin ardından ülkemizde yollara çıktı.

Yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V'nin özelliklerine yakından bakalım.

Yeni Honda CR-V neler sunuyor

2.0 litre benzinli motorun kullanıldığı otomobil, 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor.

e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor ve birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklandı.

Yeni Honda CR-V e:HEV, Türkiye'de Advance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu modelin standart özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik dur/kalk özelliğine sahip hız sabitleyici, 8 yönlü ve 2 hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu, akıllı bagaj kapağı, ön-arka koltuk ısıtma, soğutmalı ön koltuklar, direksiyon ısıtma, 10,2 inç dijital gösterge ekranı, 12 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve panoramik açılabilir cam tavan gibi pek çok özellik bulunuyor.

Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye fiyatı

Güncellenen tasarımı, büyüyen gövdesi ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V Türkiye fiyatı, 3 milyon TL olarak açıklandı.