Yeni Honda Dio Türkiye yollarına çıkıyor: İşte fiyatı

Honda’nın Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı scooter segmentindeki yeni Dio modeli, bugün müşterilerle buluşacak.

Son zamanlarda otomobil fiyatları rekor seviyede artmış durumda. Biz de sizler için daha ucuz bir alternatif ulaşım kaynağına göz atmak istedik.

Honda'nın 2021 yılında Türkiye'de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli, scooter segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Verilen bilgiye göre, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan model, güvenli ve kolay kullanımın yanı sıra yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor.

Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor.





HONDA DIO TEKNİK DETAYLAR

Yeni Honda Dio, 22 kilogram ağırlığındaki 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor.

47 mm çap ve 63,1 mm strok ile 10:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 7.500 d/d'de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d'de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik sunuyor.

Şehir içi sürüş kolaylığı sağlayan yeni Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Çift dişli kayış sayesinde yakıt verimliliği sağlayan model; elektronik kontrollü, fırçasız ACG marş motoru aynı zamanda alternatör görevi üstlenerek gürültüyü de en aza indiriyor.

HONDA DIO TÜRKİYE FİYATI