Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Honda'nın 750 cc çift silindir motora sahip yeni maksi scooter modeli Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu.

Honda'nın daha önce piyasaya sunduğu ve Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc maksi scooter modeli Forza'nın, şimdi de 750 cc çift silindir motora sahip yeni modeli Forza 750 Türkiye'de yollara çıkıyor.

Forza scooter ailesinin yeni üyesi Forza 750, büyük hacimli scooter sürücüleri için etkileyici motor performansı, çevikliği, yol tutuşu, teknolojisi ve iki kişiyi rahat ettiren konforuyla üstün bir yolculuk deneyimine imkan sağlıyor.

Kullanıcıları için sunduğu çözümlerle hayatı kolaylaştıran Forza 750, hem şehir içi hem şehir dışındaki tüm sürüş koşullarında kullanıcılarına pratik ve rahat bir kullanım vadediyor.

Elmas kesim çelik boru iskeletiyle dayanıklı bir gövdeye sahip Forza 750'nin 235 kilogram boş ağırlığı bulunuyor. Tam boy kask için gereken hacmi sunan 790 mm yüksekliğindeki selenin altında yer alan 22 litrelik saklama alanı, erişimi kolay ve kullanışlı bir torpido gözü ve USB girişiyle kullanıcılarına pratik çözümler sunuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Forza 750'nin çift silindirli 745 cc motoru 6 bin 750 devir/dakikada (d/d) 43,1 kilovat (kW) güç ve 4 bin 750 d/d'da 69 newtonmetre (Nm) tork üretiyor. Forza 750'nin Euro5 emisyonları ile uyumlu yakıt tasarrufu sağlayan tutumlu motoru, 27,8 kilometre/litre (WMTC modu) yakıt tüketiyor ve 13,2 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 370 kilometreye kadar menzile olanak sağlıyor.

Avrupa pazarında 2010 yılından bu yana Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) teknolojisine sahip motorlarıyla başarılı bir satış grafiğine sahip olan Honda'nın yeni Forza 750 modelinde de DCT standart olarak sunuluyor.

FİYAT

Honda açıklamasına göre, yeni Forza 750; mavi, kırmızı ve gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 141 bin TL'lik fiyatıyla nisan ayı itibarıyla satışa sunuldu.