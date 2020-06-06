Yeni Honda HR-V Sport Türkiye'de satışa çıktı

3 farklı renk seçeneğine ve CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport, ülkemizde satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri.

Japon otomotiv üreticisi Honda, sportif tasarımı ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çeken yeni HR-V Sport modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Yeni Honda HR-V Sport; 182 beygir gücüne sahip ve 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile karşımıza çıkıyor.

Kompakt SUV severlerin tüm beklentilerini karşılayan model, sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkati çekiyor.

Dış görünümde bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V’nin sportif ruhunu ortaya koyuyor.

Bu parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18 inç alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif ruhu yansıtan unsurlar arasında yer alıyor.

Honda Connect ile gelişmiş multimedya ve bağlanabilirlik çözümleri sunan Honda HR-V Sport; elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One - Touch Indicator gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını arttırıyor.

ŞEHİR İÇİ AKTİF FREN SİSTEMİ

Yeni Honda HR-V Sport'ta bulunan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem, olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor.

Honda’nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi’nde (ADAS) ise aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanılıyor.

Altı hava yastığı ile donatılan Honda HR-V Sport'un platformu Honda’nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan AC (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.

FİYAT

Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan ve CVT otomatik şanzımanlı yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL’den satışa sunuldu.