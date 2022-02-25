Yeni Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatlar

Yeni Honda HR-V, tepeden tırnağa yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye yollarına çıkıyor.

Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Türkiye'de satışa çıkıyor.

Honda HR-V'de, "e: HEV" adı verilen yenilikçi hibrit sistem bulunuyor. Söz konusu sistemde, 1.5 litre DOHC i-VTEC benzinli motor iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile destekleniyor.

Bu sayede otomobil, toplamda 131 PS güç ve 4 bin 500 devir/dakikada 253 Nm tork üretiyor.

Spor, Normal ve Eko olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan yeni HR-V'de ayrıca daha güçlü rejenratif frenleme için 'B' modu da bulunuyor.

2021 Honda HR-V'de, ayrıca gelişmiş HONDA SENSING güvenlik teknolojilerinin yanı sıra; Akıllı Giriş, premium ses sistemi, elektrikli bagaj kapağı, koltuk ve direksiyon ısıtma gibi özellikler sunuluyor.

YENİ HONDA HR-V TÜRKİYE FİYATI

Bir yıl önce yepyeni tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle sahneye çıkan yeni nesil Honda HR-V, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. 5 Mart'tan itibaren satışa sunulacağı belirtilen yeni HR-V modelinin fiyatları şu şekilde: