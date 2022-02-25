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- Yeni Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatlar
Yeni Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatlar
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 08:40
Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Türkiye'de satışa çıkıyor.
Honda HR-V'de, "e: HEV" adı verilen yenilikçi hibrit sistem bulunuyor. Söz konusu sistemde, 1.5 litre DOHC i-VTEC benzinli motor iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile destekleniyor.
Bu sayede otomobil, toplamda 131 PS güç ve 4 bin 500 devir/dakikada 253 Nm tork üretiyor.
Spor, Normal ve Eko olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan yeni HR-V'de ayrıca daha güçlü rejenratif frenleme için 'B' modu da bulunuyor.
2021 Honda HR-V'de, ayrıca gelişmiş HONDA SENSING güvenlik teknolojilerinin yanı sıra; Akıllı Giriş, premium ses sistemi, elektrikli bagaj kapağı, koltuk ve direksiyon ısıtma gibi özellikler sunuluyor.
YENİ HONDA HR-V TÜRKİYE FİYATI
Bir yıl önce yepyeni tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle sahneye çıkan yeni nesil Honda HR-V, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. 5 Mart'tan itibaren satışa sunulacağı belirtilen yeni HR-V modelinin fiyatları şu şekilde:
- Yeni HR-V e: HEV - Advance - 650 bin TL
- Yeni HR-V e: HEV - Style - 685 bin TL