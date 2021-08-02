Yeni Honda HR-V, yıl sonunda Avrupa'ya geliyor

Honda’nın hibrit ürün gamındaki yeni HR-V modeli, 2021 yılının sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.

Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, yıl sonunda Avrupa'ya geliyor.

e:HEV hibrit teknolojisi, Honda mühendisleri tarafından yüksek enerji verimliliği seviyesi sunmak için Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programının motor sporları ekibinin mühendislik deneyiminden yararlanılarak geliştirildi.

Yeni HR-V e:HEV modelinde Honda, hibrit güç-aktarma sistemini kompakt SUV segmentine taşıyarak, son derece rekabetçi bir sınıfa yeni bir verimlilik ve performans dengesi getiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni nesil HR-V’nin e:HEV güç aktarma sistemi, 253 Nm tork ve toplam 96 kW (131 PS) güç üretiyor.

122 gr/km (WLTP) karbondioksit (CO2) emisyonu ve 5,4 lt/100km (WLTP) yakıt tüketimi değerleriyle verimli yakıt ekonomisi sağlayan hibrit sistemde, HR-V’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10,6 saniyede tamamlanıyor.

CR-V ve Jazz’ın ardından e:HEV ailesine katılan en son model olan yeni HR-V, sadece hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunulacak.

Yeni HR-V, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların kullanılabilirliği ve esnekliği ile birleştirerek farklı sürüş koşullarında akıcı, konforlu ve canlı bir deneyim sunuyor.

Geliştirilen e:HEV sistemi, günümüzde Jazz, CR-V, yeni HR-V ile birlikte yakında piyasaya sunulacak 11’inci nesil Civic modelinde de kullanılıyor.

Açıklamaya göre, e:HEV hibrit güç aktarma sistemi, 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesine bağlı olan yenilikçi bir sabit vitesli güç aktarım organından oluşuyor.

Yeni HR-V’de kullanılan güç aktarma sistemi olan e:HEV, Jazz’da sınıfının en iyi yakıt ekonomisi ve hızlanma değerlerini sunuyor.