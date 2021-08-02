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- Yeni Honda HR-V, yıl sonunda Avrupa'ya geliyor
Yeni Honda HR-V, yıl sonunda Avrupa'ya geliyor
- AA
- 02.08.2021 - 08:43
- Güncelleme : 02.08.2021 - 09:24
Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, yıl sonunda Avrupa'ya geliyor.
e:HEV hibrit teknolojisi, Honda mühendisleri tarafından yüksek enerji verimliliği seviyesi sunmak için Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programının motor sporları ekibinin mühendislik deneyiminden yararlanılarak geliştirildi.
Yeni HR-V e:HEV modelinde Honda, hibrit güç-aktarma sistemini kompakt SUV segmentine taşıyarak, son derece rekabetçi bir sınıfa yeni bir verimlilik ve performans dengesi getiriyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yeni nesil HR-V’nin e:HEV güç aktarma sistemi, 253 Nm tork ve toplam 96 kW (131 PS) güç üretiyor.
122 gr/km (WLTP) karbondioksit (CO2) emisyonu ve 5,4 lt/100km (WLTP) yakıt tüketimi değerleriyle verimli yakıt ekonomisi sağlayan hibrit sistemde, HR-V’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10,6 saniyede tamamlanıyor.
CR-V ve Jazz’ın ardından e:HEV ailesine katılan en son model olan yeni HR-V, sadece hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunulacak.
Yeni HR-V, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların kullanılabilirliği ve esnekliği ile birleştirerek farklı sürüş koşullarında akıcı, konforlu ve canlı bir deneyim sunuyor.
Geliştirilen e:HEV sistemi, günümüzde Jazz, CR-V, yeni HR-V ile birlikte yakında piyasaya sunulacak 11’inci nesil Civic modelinde de kullanılıyor.
Açıklamaya göre, e:HEV hibrit güç aktarma sistemi, 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesine bağlı olan yenilikçi bir sabit vitesli güç aktarım organından oluşuyor.
Yeni HR-V’de kullanılan güç aktarma sistemi olan e:HEV, Jazz’da sınıfının en iyi yakıt ekonomisi ve hızlanma değerlerini sunuyor.