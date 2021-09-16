Yeni Hyundai Casper'ın bazı özellikleri belli oldu

Yeni Hyundai Casper'ın bazı özellikleri belli oldu

Hyundai'nin mikro-SUV modeli Casper ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte yeni Hyundai Casper iç mekan detayları ve diğer özellikleri...

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, yaklaşık iki hafta önce dış tasarımını gösterdiği mikro-SUV modeli Casper'ın şimdi de iç mekanına ait yeni detaylar paylaştı.

Yeni Hyundai Casper, sadece 3595 mm uzunluğa, 1595 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2400 mm aks mesafesine sahip.

Bu sayede Casper, şirketin kendi evi Güney Kore'deki en küçük crossover modeli olacak.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Hyuındai Casper'ın arka koltukları, tıpkı öndekiler gibi tam katlanabiliyor. Bunun yanı sıra, arka koltukları 39 dereceye kadar geri yatırmak da mümkün.

Ayrıca arka koltuklar 160 mm'ye kadar ileri ve geri kaydırılabiliyor ki bu da pratikliği artıran özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Arka koltuklar tamamen öne kaydırıldığında 301 litre bagaj hacmi elde ediliyor. Ayrıca tüm koltuklar yatırıldığında 2059 mm uzunluğunda nesnelerin sığdırılabileceği düz bir alan ortaya çıkıyor.

Merkezde tablet ekran şeklinde 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranına ev sahipliği yapan SUV modeli; 4.2 inç LCD gösterge ekranına, konsolda bolca fiziksel düğmeye ve USB girişlerine sahip.

Aracın multimedya sistemi, Hyundai'nin Blue Link teknolojisinin yanı sıra, Apple CarPlay ve akıllı telefon yansıtma gibi özellikler de sunuyor.

Ön sıradaki merkez hava yastığı dahil olmak üzere 7 hava yastığının bulunduğu Casper'da ısıtmalı ve havalandırmalı sürücü koltuğu, 6 hoparlörlü ses sistemi, otomatik klima, sunroof, hava filtresi, LED aydınlatma, suni deri döşeme, ısıtmalı ve elektrikli yan aynalar gibi özellikler mevcut.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai Casper, iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 76 beygirlik 1.0 litre atmosferik MPI ünite ilk seçeneği oluştururken, 100 beygirlik 1.0 litre T-GDI turbo ünite de üst sırada yer alacak.

Her iki motor da 4 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. Casper'ın tamamen elektrikli versiyonunun da yolda olduğu belirtiliyor.

Hyundai Casper'ın bu yıl Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi ve diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.



