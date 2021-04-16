Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra yeni nesliyle Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni Hyundai Elantra Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Geçtiğimiz yıl mart ayında resmi olarak duyurulan yeni nesil Hyunda Elantra, nihayet Türkiye yollarına çıkmaya hazır hale geldi.

Parametrik Dinamik isimli tasarım felsefesiyle tasarlanan ve K3 platformu üzerine inşa edilen yeni Hyundai Elantra’nın toplam uzunluğunda 56 mm, genişliğinde de 25 mm artış yaşandı. Aracın aks mesafesi de bir önceki modele göre 20 mm kadar uzadı.

Ayrıca Elantra'nın bagaj kapasitesi de 16 litre artışla 474 litreye ulaştı. Son olarak Elantra'nın selefine kıyasla 45 kg daha haflf bir otomobil olduğunu belirtelim.

HYUNDAI ELANTRA TEKNİK DETAYLAR

Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de Style, Style Comfort, Smart, Elite ve Elite Plus olmak üzere 5 farklı seçenekle karşımıza çıkıyor:

16 inç alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası, parlak siyah ön ızgara ve gövde rengi çamurluklar, 8 inç multimedya ekranı ve kablosuz bağlantı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanabilir yan aynalar Smart donanım seviyesinde mevcut.

Yeni Elantra'nın en üst seviyesindeki Elite Plus donanımındaysa 10.25 inç multimedya ekranı ve navigasyon, gri renkli deri koltuk döşemeleri, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, ön park sensörü ve ambiyans aydınlatma gibi daha gelişmiş özellikler karşımıza çıkıyor.

Öte yandan yeni Elantra'yı lansman rengi derin mavi dahil 9 farklı gövde rengiyle tercih etmek mümkün.

Elantra'nın kaputu altında yalnızca 1.6 litre atmosferik benzinli motor seçeneği yer alıyor. 123 beygir güç ve 154 Nm tork üreten motor 6 ileri manuel şanzımanla veya CVT şanzımanla kombine edilebiliyor.

HYUNDAI ELANTRA TÜRKİYE FİYATI

Style 1.6L Benzinli MT - 231 bin 500 TL

Style Comfort 1.6L Benzinli CVT - 296 bin TL

Smart 1.6L Benzinli CVT - 325 bin TL

Elite 1.6L Benzinli CVT - 370 bin TL

Elite Plus 1.6L Benzinli CVT - 410 bin TL