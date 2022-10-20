Yeni Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

Son olarak 2019 yılında makyajlanan Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla karşımıza çıktı.

Hyundai, Güney Kore'de Grandeur ismiyle satışa sunduğu otomobilini 2016 yılında tanıtmıştı. Diğer pazarlarda Azera ismiyle bilinen otomobil, 2019 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

Hyundai, şimdi de otomobilin tasarımını yenileyerek karşımıza çıkardı. 2023 Hyundai Grandeur, markanın yeni tasarım diliyle tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Güney Koreli şirket, şimdilik otomobilin iç ve dış tasarımını paylaştı ve özellikleri hakkında bilgi vermedi.

Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası, geniş panjur ve dikey yerleşimli farlardan oluşan bu tasarım, Staria modelini andırıyor.

Hyundai Grandeur, g elecek yıl satışta

2023 Hyundai Grandeur ile ilgili diğer bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Otomobilin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.