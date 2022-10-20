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    Yeni Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

    Son olarak 2019 yılında makyajlanan Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla karşımıza çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:30
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    Yeni Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

    Hyundai, Güney Kore'de Grandeur ismiyle satışa sunduğu otomobilini 2016 yılında tanıtmıştı. Diğer pazarlarda Azera ismiyle bilinen otomobil, 2019 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

    Hyundai, şimdi de otomobilin tasarımını yenileyerek karşımıza çıkardı. 2023 Hyundai Grandeur, markanın yeni tasarım diliyle tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

    Güney Koreli şirket, şimdilik otomobilin iç ve dış tasarımını paylaştı ve özellikleri hakkında bilgi vermedi.

    Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası, geniş panjur ve dikey yerleşimli farlardan oluşan bu tasarım, Staria modelini andırıyor.

    Hyundai Grandeur, gelecek yıl satışta

    2023 Hyundai Grandeur ile ilgili diğer bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Otomobilin, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

    hyundai

    Hyundai Grandeur

    Hyundai Grandeur

    Hyundai Grandeur

    Hyundai Grandeur


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