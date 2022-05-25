Yeni Hyundai Staria Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Minivanlara olan güvenini her fırsatta dile getiren Hyundai, Staria isimli modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkati çeken yeni MPV modeli Staria'yı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

2 ile 11 koltuklu düzenlere sahip olan Staria 5.253 milimetre uzunluğa, 1.997 milimetre genişliğe ve 3.273 milimetre aks aralığına sahip.

Binek versiyonu 1.990 milimetre yüksekliğe sahip olan araç, ticari olarak tercih edildiğinde 2.000 milimetre yüksekliğe kavuşuyor.

Eğer iki ya da üç koltuklu panelvan modelini tercih ederseniz, Staria'nın tam 5.000 litre bagaj hacmi sunacağını da belirtelim.

Hyundai Staria Türkiye fiyatı

AA'da yer alan habere göre, Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, 659 bin 900 TL’den ülkemizde satışa sunuldu.

Sürücü odaklı kokpitte 4,2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

Hyundai mühendisleri STARIA’nın iç mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor.

Motor seçenekleri

Hyundai STARIA, 2,2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen motorun maksimum torku ise 430 Nm.

Önden çekişli Hyundai STARIA, yeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yol aktarırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor.