Yeni Hyundai Tucson 15 Eylül'de tanıtılacak: İşte ilk görüntüler

Yeni Hyundai Tucson'a dair tüm detaylar, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek lansman ile belli olacak. Ancak Güney Koreli şirket, otomobile ait resmi teaser görüntülerini yayınlayarak merakları giderdi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini 15 Eylül'de tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şirket, şimdiden yeni resmi teaser görselleri yayınlayarak merakımızı az da olsa giderdi.

Tasarım anlamında güncel modele göre bir devrim niteliğinde olan yeni Tucson'a dair paylaşılan ilk detay; ön ızgaraya gömülmüş gündüz sürüş farları oldu.

Kapalı konumda iken gizli kalan bu parçalar, aydınlatma açıldığında köşe bölümlerinde parlayacak.

Yeni Tucson'un tasarımcıları ızgaraya gömülen bu LED elemanları "Değiştirlebilir Gizli Farlar" olarak tanımlıyor. İnce LED farlar ile birleşen bu parçalar da modelin geneli gibi keskin çizgilere sahip.

BOYUTLAR BÜYÜDÜ

Şu anda piyasada bulunan modelde 4.47 metre olan uzunluk ve 1.85 metre olan genişliğin arttığını duyuran Hyundai, henüz yeni boyutları açıklamadı. Ancak Güney Koreli şirket, yeni Tucson'da 19" çaplı jantlara yer verecek.

Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında bildiğimiz standart aks mesafesiyle satılan Tucson'a ek olarak yeni nesilde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'ye özel uzatılmış aks aralığına sahip versiyonlar da satışa sunulacak.

Otomobilin teknik özelliklerine ait detaylar ise 15 Eylül'de düzenlenecek lansman sırasında açıklanacak.

Kaynak: Motor 1 Türkiye