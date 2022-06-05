Yeni Hyundai Tucson Hibrit Türkiye'de satışta

Geçen yıl benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, hibrit seçeneğine kavuştu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışa çıkarmıştı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Hibrit seçeneğine kavuştu

AA'da yer alan habere göre, geçen yıl benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai Tucson, şimdi de alternatif yakıt ekonomisi için hibrit motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

Türkiye fiyatı

Kullanışlı özelliklere, sportif tasarıma ve hibrit teknolojine sahip otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1 milyon 210 bin TL olarak belirlendi.

Hyundai Tucson, ilk kez 2004 yılında tanıtılmış ve 2021 yılında da dördüncü jenerasyonuna ulaşmıştı. Satışa sunulduğu 18 yıldan bu yana 8 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan Tucson, Türkiye'de de en çok talep edilen SUV'lar arasında yer alıyor. S

Benzinli 1.6 litre T-GDI motor, dünyanın ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip. CVVD, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize ederken aynı zamanda çevre dostu bir sistem anlamına geliyor.

Valf açılma süresini değiştirebilen sistem, performansı yüzde 4, yakıt verimliliğini yüzde 5 artırırken emisyonları da yüzde 12 azaltıyor.

Daha fazla performans ve daha az emisyon için geliştirilen 1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir güç üretiyor ve 44 kW’lik elektrik motoruyla birleşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşıyor.

Bu performanslı gücü yere HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran Tucson hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam otomatik tipi tercih ediyor.