Yeni Hyundai Tucson N Line'dan ilk görüntüler geldi

Geçtiğimiz Eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson'un N Line versiyonu resmiyet kazandı. İşte otomobilden yeni görüntüler.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini geçtiğimiz eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Şimdi de N-Line donanımı ile yenilenen Tucson'dan ilk detaylar gelmeye başladı. Hyundai, Tucson modelinin sportif versiyonu olan N Line'dan ilk görselleri paylaştı.

Hyundai tarafından paylaşılan ilk görsellerde aracın agresif ve etkileyici bir dış tasarıma sahip olduğunu söylememiz gerekiyor.

Rakiplerinden ayrışan dış ve iç detaylarla dikkat çeken şık otomobil, seri üretim aşamasına geçildiği zaman eşsiz renk seçenekleriyle adından sıkça söz ettirecek.

Yeni Tucson N Line'da Y motifli çift tonlu jant tasarımı ve çamurluktaki 'N Line' rozetleri dikkat çekiyor.

Arka tarafta ise tamponun ve difüzörün neredeyse tamamen yenilendiğini görebiliyoruz.

Yeni Tucson N Line'ın iç mekanına ait henüz bir detay paylaşılmadı. Fakat bu alanda da ön koltuklar ve direksiyon gibi parçalar ile döşemelerde konforu da odağına alan sportif dokunuşlar görmemiz muhtemel.

2021'DE AVRUPA'DA

Hyundai'nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Yeni Tucson N Line, 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.



