Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tüm özellikler

Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson yenilendi. Hem farklı tasarımı hem de daha fazla teknolojik özelliği ile dikkat çeken yeni otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini görücüye çıkardı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Önümüzdeki yıl satışa çıkması beklenen dördüncü nesil Hyundai Tucson, hem dış hem de iç tasarımı ile yerini aldığı modelden ayrılıyor.

Tucson'un çarpıcı tasarımı daha ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. 5 parçaya bölünmüş LED farlar ve tampon köşelerinde sunulan ek aydınlatma grubu oldukça ilginç görünüyor.

LED ünitelerin aldığı şeklin ön panjurda da devam etmesiyle farlar kapalı olduğunda sanki burası tek parçaymış gibi duruyor.





HYUNDAI TUCSON TEKNİK ÖZELLİKLER

Avrupa pazarında 1.6 litre hacimli birkaç motor seçeneği sunacak olan Tucson'un, diğer ülkelerde daha büyük hacimli üniteleri de olacak.

Benzinli ve dizel motorlar sırasıyla 150 ve 115 beygir giriş güçleri sunarken 48 Volt hafif hibrit sistem istendiğinde dizel motor 136 beygir güce çıkacak.

Aynı yardımcı, benzinli motorda 150 ve 180 beygir güç seviyelerinde sunuluyor.

İlerleyen aylarda şarj edilebilir hibrit modeli de tanıtılacak Tucson'un kendi kendini şarj edebilen hibrit seçeneğiyse 60 beygir gücünde elektrik motoru kullanıyor.

Karma gücü 230 beygir, torkuysa 350 Nm olan araç, birçok diğer Tucson versiyonu gibi iki veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabiliyor.

Araçların motor ve çekiş sistemlerine göre tam otomatik, çift kavramalı, manuel ve akıllı manuel olmak üzere toplam dört şanzıman seçeneği bulunuyor.

Tucson'un yeni neslindeki en önemli farklılıklarından biri de artık iki farklı uzunlukta üretilecek olması. Böylece VW Tiguan Allspace ve Peugeot 5008 gibi 7 koltuklu olarak satın alınabilecek Tucson, bu versiyonunda 5 koltuklu versiyona göre 130 mm daha uzun ve 15 mm daha yüksek ölçülere sahip olacak.

Tablet formunda ve 10.25 inç boyutundaki dijital ekran aracın gösterge tablosu olarak konumlandırılırken, otomobilin tüm fonksiyonlarının yönlendirilebildiği aynı boyutta bir multimedya ekran da orta konsol da bulunuyor.

Yeni Hyundai Tucson'un fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



