Yeni Hyundai Tucson tüm özellikleriyle karşımıza çıktı

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan, ancak hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyen Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson’a ait tüm detaylar belli oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan, ancak hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyen Hyundai’nin kompakt SUV modeli Tucson’a ait tüm detaylar belli oldu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, C-SUV temsilcisinin dördüncü nesli olacak Tucson modelini eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismini kullanmıştı.

Önümüzdeki yıl satışa çıkması beklenen dördüncü nesil Hyundai Tucson, hem dış hem de iç tasarımı ile yerini aldığı modelden ayrılıyor. Ancak Güney Koreli şirket, tanıtımına rağmen otomobil hakkında fazla bir detay açıklamaktan kaçınmıştı.

Bugünlerde Hyundai, yeni Tucson'a ait daha fazla görüntü ve tüm teknik detayları açıklığa kavuşturdu.





HYUNDAI TUCSON TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni Hyundai Tucson'un teknik özellikleri, Hyundai'nin global sitesi üzerinden aşağıdaki gibi açıklandı. Fakat bu tablodaki tüm motor seçeneklerinin ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Görsel: Motor1 Türkiye

Tucson'un çarpıcı tasarımı daha ilk bakışta dikkatleri üzerine çekiyor. 5 parçaya bölünmüş LED farlar ve tampon köşelerinde sunulan ek aydınlatma grubu oldukça ilginç görünüyor.

LED ünitelerin aldığı şeklin ön panjurda da devam etmesiyle farlar kapalı olduğunda sanki burası tek parçaymış gibi duruyor.

İşte Hyundai’nin paylaştığı yeni Tucson fotoğrafları:







