Yeni Jaguar XE Türkiye’de satışa çıktı

Jaguar’ın sedan modeli Jaguar XE, yenilenen dış ve iç tasarımıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Yenilenen dış tasarımıyla daha iddialı bir görünüme kavuşan Jaguar XE, artık ülkemizde de satın alınabilecek.

Yeni Jaguar XE aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura sahip olurken, yatay ‘J’ harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor.

Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor. Yeni Jaguar XE’yi daha da sportif bir karaktere büründüren R-Dynamic tasarım paketinde ise uçak kanatlarından esinlenerek özel olarak işlenmiş yüzeyler, siyah renkli arka difüzör ve yeni jant seçenekleri sunuluyor.

İç kısımda özel dikişli spor koltuklar, Satin Chrome vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif hissi tam anlamıyla yaşamanız sağlanıyor.

GÖRÜNTÜLÜ DİKİZ AYNASI

Segmentinde ilk defa sunulan ClearSight dikiz aynası, sürücünün arkadaki yolu engelsiz bir şekilde görmesini sağlarken, güvenliği ve konforu daha yüksek bir seviyeye taşıyor.

Yeni Jaguar XE’nin arkasında yer alan geniş açılı kamera ile görüntü tek bir hareketle dikiz aynası içinde yer alan yüksek çözünürlüklü ekrana yansıtılabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Yeni Jaguar XE, 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde satışa sunuldu.

Performanslı olduğu kadar verimli de olmayı başaran Ingenium dizel motor ortalama 100 kilometrede 5.2 litrelik yakıt tüketimine sahip.

Yeni Jaguar XE, 720 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.