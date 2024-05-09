Yeni Kia EV3'ten ilk görseller geldi: 23 Mayıs'ta tanıtılacak Kia, tamamen elektrikli otomobil ailesinin en ucuz ve en küçük üyesi EV3'ü 23 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlanıyor.

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Kia EV3, yaklaşık altı ay önce konsept formunda tanıtılmıştı. Şirket, 23 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak otomobil için yeni görüntüler yayınladı.

Kia EV3, ailenin diğer üyeleri gibi markanın yeni tasarım dilini kullanacak ve yüzde 90 oranında konsepte benzer olacak.

Yeni Kia EV3 neler sunacak

Markanın kameralar yerine geleneksel yan aynalar, farklı jant tasarımları ve tamponlarda küçük değişiklikler yapması bekleniyor.

Hyundai Motor Grubu tarafından geliştirilen E-GMP platformunu kullanan yeni Kia EV3, EV6 ve EV9 gibi 800V elektrik mimarisine sahip olmayacak.

Tıpkı EV5 gibi, ailenin en küçük üyesi, biraz daha ekonomik olması nedeniyle sadece 400V'luk batarya ile gelecek.

Yeni Kia EV3, 58 ve 77 kW kapasiteli batarya seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Giriş seviyesinde tek motor bulunurken, daha üst versiyonlarda dört tekerlekten çekiş özelliği sunan çift motor seçenekleri de sunulacak.