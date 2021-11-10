Yeni Kia EV9, 11 Kasım'da tanıtılacak

Otomobil üreticisi Kia, yaptığı paylaşımda EV9 isimli konseptini 11 Kasım'da tanıtacağını duyurdu.

Yeni elektrikli modeli Kia EV6'nın özellikleriyle adından söz ettiren Kia, şimdi de ürün gamına yeni bir elektrikli model daha ekleyecek.

Güney Koreli üretici, ürün gamına ekleyeceği elektrikli SUV modelinin ön gösterimini EV9 konseptiyle 11 Kasım'da yapacak.

Kia'nın paylaştığı ipucu görselinde konseptin silüeti dışında bir detay bulunmuyor. Ancak bu silüetten ve isimden anladığımız kadarıyla EV9, markanın ürün gamındaki en büyük SUV olan Telluride ile benzer boyutlara sahip olacak.

KIA'NIN YOL HARİTASI

11 Kasım tarihi için Kia, “daha ​​sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığı” hakkında daha fazla bilgi vereceğini söylüyor.

Bu nedenle şlrket, 11 Kasım'daki etkinlikte markanın elektrikli araç stratejisi hakkında da yol haritasını açıklayabilir.

Kia'nın yeni elektrikli SUV modeliyle ilgili pek bir bilgi yok. Ancak EV9'un, Hyundai Ioniq 7 ile aynı platformu paylaşacağı belirtiliyor.

Bu da çift elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli versiyon, 313 beygir güç ve 800 volt teknolojiye sahip 100 kWsa batarya gibi özellikler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Kia, 2027 yılına kadar yedi farklı elektrikli model çıkaracağını duyurmuştu.