Yeni Kia EV9'un özellikleri belli oldu KIA'nın elektrikli SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. Marka, aracın özelliklerini paylaştı.

ensonhaber.com

Yeni elektrikli modeli Kia EV6'nın özellikleriyle adından söz ettiren Kia, şimdi de ürün gamına yeni bir elektrikli model daha ekleyecek.

Güney Koreli üretici, ürün gamına ekleyeceği elektrikli SUV modelinin ön gösterimini, 2021 yılının Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapmıştı.

KIA'nın elektrikli SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. Marka, aracın ilk resmi görüntülerini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

EV9, markanın ürün gamındaki en büyük SUV olan Telluride ile benzer boyutlara sahip olacak.

KIA EV9'un özellikleri belli oldu

Yeni Kia EV9'un giriş seviyesinde yer alan EV9 RWD Standard versiyonu, 160 kW (215 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alıyor.

Arka tekerleklere güç veren bu motor, 76,1 kWsa batarya paketi ile kombine ediliyor. Kia EV9, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 8,2 saniyede tamamlıyor.

Kia EV9'un ikinci versiyonunun EV9 RWD Long Range versiyonunda 150 kW (201 hp) güç üreten bir elektrik motoru ve 99,8 kWsa'lik batarya kombinasyonu karşımıza çıkıyor..

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlayan model 19 inç jantlarla WLTP'ye göre 541 km'ye kadar menzil sunuyor.

Serinin en tepesinde ise EV9 AWD versiyonu bulunuyor. Toplam 283 kW (380 hp) ve 600 Nm tork üreten iki elektrik motorundan güç alan bu versiyon dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor.

Üretim başlıyor

KIA, 2021'in sonunda tanıttığı elektrikli SUV modeli EV9'un üretimine ilk çeyrekte başladı. EV6 ile aynı mimariyi paylaşacak olan SUV model E-GMP mimarisini kullanacak.

KIA EV9 tam olarak tüketicilerle buluştuğu zaman, markanın otonom sürüş desteğine sahip ilk modeli olacak.