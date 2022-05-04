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    Yeni Kia Sportage Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı

    Yeni Kia Sportage Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı

    Yeni Kia Sportage'ın hibrit versiyonu Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 15:51
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    Türkiye'de ilk olarak hafif hibrit (MHEV) olarak adlandırılan benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulan yeni Kia Sportage, mayıs ayı ile birlikte tam hibrit versiyonuyla da satışa sunuldu.

    Kia Sportage Hibrit, diğer versiyonlardan farklı olarak Prestige Smart adı verilen bir donanım seviyesiyle satılıyor.

    2022 model Kia Sportage Hibrit'te 1.6 litre T-GDI ünite, 44.2 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 1.49 kWsa'lik batarya kombinasyonu karşımıza çıkıyor.

    Bu sayede araç 5.500 dev/dak'da 230 beygir güç ve 1.500 - 4.500 dev/dak arasında 350 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Sportage Hibrit'in 4x2 ve 4x4 seçenekleri de var.

    kia sportage

    Sportage Hibrit'in azami hızı 193 km/s olarak dikkat çekiyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketim değerleri de WLTP'ye göre 5,6 lt/100 km (4x2) ve 6,3 lt/100 km (4x4) olarak açıklandı.

    Yeni Kia Sportage Hibrit Türkiye fiyatı

    Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik - 1 milyon 139 bin 900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik 4x4 - 1 milyon 179 bin 900 TL

    Yeni Kia Sportage Hibrit Türkiye de: İşte fiyatı #2

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