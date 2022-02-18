Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Kia Sportage Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Kia ürün gamının dünya çapında en önemli modelleri arasında yer alan Sportage, ana vatanı Güney Kore'de yenilenen yüzüyle geçtiğimiz yıl görücüye çıkmıştı.

Sportage'ın Avrupa versiyonu, genel anlamda aynı tasarımı taşıyor. Giriş seviyesinde standart halojen ampuller bulunduran otomobilin üst paketleri LED teknolojisinden yararlanıyor.

Zeytin yeşili gövde rengine sahip yeni Sportage, çift renk teması ve 19 inç jantları ile üst paketi temsil ediyor. Uzunluğu 4.660 mm, aks mesafesi ise 2.755 mm olan Koreli SUV, çok yakında ülkemizde satışa sunulacak.

KIA SPORTAGE MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni kasa Kia Sportage Türkiye'de 1.6 litre benzinli motorla tercih edilebilecek. Geçtiğimiz yıl, söz konusu motorun hafif hibrit desteğine sahip olduğu belirtilmişti.

2022 Kia Sportage, donanım seviyesi olarak Elegance Konfor ve Prestige olmak üzere iki seçenekle sunulacak. Her iki seçenekte de motor, DCT şanzımanla kombine ediliyor.





KIA SPORTAGE TÜRKİYE FİYATI

Yeni Kia Sportage'ın detaylı donanım listesi henüz açıklanmasa da Türkiye fiyatı belli oldu. Mart ayında ülkemizde satışa çıkması beklenen otomobilin fiyatları şu şekilde açıklandı:

Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT - Elegance Konfor - 829 bin 900 TL

Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT - Prestige - 919 bin 900 TL



