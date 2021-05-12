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    Yeni Kia Sportage, yoğun kamuflajla görüntülendi

    Yeni Kia Sportage, yoğun kamuflajla görüntülendi

    Kia'nın çok yakında tanıtmaya hazırlandığı yeni Sportage modeli, yoğun kamuflajla test edilirken kameralara yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 11:14
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    Kia ürün gamının dünya çapında en önemli modelleri arasında yer alan Sportage, önümüzdeki haftalarda yenilenen yüzüyle görücüye çıkacak.

    Güney Kore'den gelen bilgiler, C segmenti SUV modelinin haziran sonunda geleceğini söylüyor.

    Geçtiğimiz hafta Nürburgring pistinde test edilirken görüntülenen yeni Kia Sportage prototip sürümü, bu kez yine yoğun kamuflajlı haliyle halka açık yollarda test edilirken görüntülendi.

    Tıpkı Hyundai gibi, Kia da gelişim prototiplerinde kamuflaj seviyesini neredeyse lansmandan bir gün önceye kadar bir hayli yoğun tutuyor.

    Neyse ki artık kumaş örtüler ve sahte paneller kullanılmıyor; bu sayede üretime hazır parçalar taşıdığını düşündüğümüz Sportage'ın tasarımı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

    kia sportage

    DAHA BÜYÜK OLACAK

    Kia tasarım ekibi güncel modelden ciddi şekilde uzaklaşacak. Neredeyse her ölçüsü büyüyecek olan spor crossover, kardeşi Tucson gibi farklı bir duruşa sahip olacak. Artan boyutların etkisi ile birlikte, aracın kabin ve bagaj hacimleri de büyüyecek.

    Tasarım konusunda ayrılacak olsalar da yeni Sportage ve Tucson, birçok mekanik ve elektronik parçayı birbirleriyle paylaşacak. Benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra, hafif hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri ile eşlenecek olan ikili, bu sayede müşteri kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

    Yeni Sportage hakkında tüm bilgileri öğrenmek için yaklaşık 1,5 ay daha beklememiz gerekecek.

    kia sportage

    kia sportage

    otomobl

    Kaynak: Motor1 Türkiye, Motorauthority

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