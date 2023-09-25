Yeni Kona Elektrik, kasımda Türkiye'ye geliyor Çekya’da üretimi yeni başlayan Hyundai Kona Elektrik, kasım ayında ülkemizde yollara çıkacak.

AA & Ensonhaber

Tasarımı ve teknolojileriyle B-SUV segmentine farklı bir bakış açısı getiren yeni Hyundai Kona, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkmıştı.

Şirket, şimdi de Çekya’da üretimi yeni başlayan Hyundai Kona Elektrik modelini kasım ayında Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Yeni Hyundai Kona Elektrikli neler sunuyor

B-SUV segmentinde en donanımlı elektrikli otomobil olarak öne çıkan yeni Kona, iki pil seçeneğiyle sunuluyor.

400V şarj alt yapısına sahip 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyonda maksimum 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde maksimum sürüş menzili sağlayan bir elektrik motoru mevcut.

Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç sağlıyor ve maksimum 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Kona Elektrik 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 11 kW AC şarjla 48,4 kWh bataryalı standart menzilli versiyon, 4 saat 55 dakikada, 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 6 saat 55 dakikada şarj oluyor.

Hyundai Kona Elektrik’in toplam elektrik tüketimi 48,4 kWh versiyonda 14,6, 65,4 kWh versiyonda ise 14,7 olarak açıklandı.

İç mekan

Yeni Hyundai Kona Electric'in iç mekanında fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon ve bunun arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan dijital panel yer alıyor.

12 inç head-up display'in de dahil olduğu sistemde akıllı telefon veya saatlerin dijital anahtar olarak kullanılmasını sağlayan Digital Key 2 Touch özelliği de karşımıza çıkıyor.

Otomobilin Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.