Yeni Lada X-Cross 5 SUV tanıtıldı Rus üretici AvtoVAZ, FAW'ın Bestune T77 modelini Rusya'da yeni Lada X-Cross 5 olarak üretmeye başladı.

Rusya'dan çekilme kararı alan Renault Grubu, Lada modellerini de üreten AvtoVAZ'daki hisselerini geçtiğimiz aylarda devretmişti.

Bununla birlikte Rus üretici, gözünü Çin'e döndü ve iki ülke FAW'ın Bestune T77 modelini Rusya'da yeni Lada X-Cross 5 olarak üretmeye başladı.

Bestune T77, 2018 yılından bu yana Çin'de satılıyor ve 2020'den beri Rusya'ya ihraç ediliyor.

Çift ekranlı dijital kokpitiyle dikkat çeken modelin kaputu altında 160 hp güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motor bulunuyor.

Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

Rusya'da üretilecek

Yeni Lada X-Cross 5 modelleri AvtoVAZ'ın St. Petersburg fabrikasında üretilecek.

Kompakt SUV'un fiyatının 26 bin dolar civarında olması bekleniyor.