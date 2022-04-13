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    Yeni Lamborghini Huracan Tecnica tanıtıldı

    631 beygirlik V10 motoruyla dikkatleri üzerine çeken yeni Lamborghini Huracan Tecnica görücüye çıktı. İşte otomobilin özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:11
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    Yeni Lamborghini Huracan Tecnica tanıtıldı

    İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Marka, şimdi de 631 beygirlik V10 motoruyla dikkatleri üzerine çeken yeni Huracan Tecnica modelinin tanıtımını yaptı.

    Yeni Huracan Tecnica, 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor. 631 beygir (640 PS) güç ve 565 Nm tork üreten motor, bu gücü 7 ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiyor. Otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını ise 3.2 saniyede tamamlıyor.

    Tasarım detayları

    Huracan Tecnica'nın tasarımında kendine has dokunuşlar dikkat çekiyor. Otomobilde, arkadaki motor kaputunun tamamen karbon fiberden yapılması gibi ağırlık iyileştirmeleri de dikkat çekiyor.

    Öndeki Y motifli parlak siyah detaylar, gövde rengi kanatlar ve profilden bakıldığında Essenza SCV12'yi anımsatan yan camlar da görsel değişiklikler arasında yer alıyor.

    lamborghini

    Huracan Tecnica'nın kalbinde 'Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata' sistemi bulunuyor. Söz konusu sistem, istenilen kontrol seviyesine ulaşmak için çekiş kontrolü, tork yönlendirme ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle koordineli çalışarak otomobilin tüm dinamik davranışlarını yönlendiriyor.

    Özel süspansiyon sistemine de sahip olan Tecnica'da Strada, Sport ve Corsa olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuluyor.

    Yeni Lamborghini Huracan Tecnica'nın fiyatı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

    lamborghini

    lamborghini

    lamborghini

    lamborghini

    lamborghini


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