Yeni Land Rover Defender 130, böyle görünecek

Yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni Land Rover Defender 130 modelinin render görüntüleri yayınlandı.

Land Rover Defender'ın yeni nesli, Defender 90 ve Defender 110 adlı iki farklı uzunluktaki versiyonla geliyor.

Bu modellere yakın zaman içerisinde Defender 130 adlı bir versiyon daha eklenecek.

3 sıra koltuk ve 8 kişilik oturma düzeni sunacak olan yeni Defender 130, büyük aileler için son derece kullanışlı olacağa benziyor. Henüz tanıtılmayan bu en uzun versiyonun kısa süre içinde karşımıza çıkması bekleniyor.

2022'DE BAYİLERDE OLACAK

Gelen bilgilere göre Defender 130 versiyonunun bayilerde yerini alması, 2022 yılının başlarını bulacak. Hatta söylentilere göre ilerleyen zamanlarda Defender'ın bir pick-up versiyonunun gelme ihtimali de bulunuyor.

Defender 130 versiyonunun, Defender 110 şasisi üzerine hazırlanacağı ve bu sebepten dolayı aks mesafesinin uzamayacağı, uzayan tek kısmın arka aksın arkasındaki gövde olacağı da belirtiliyor.

Kolesa.ru adlı Rus internet sitesi üzerinde yayınlanan hayali tasarım (render) çalışmasında da aracın aks mesafesi aynı tutularak, sadece gövdesinin arka kısmı uzatılmış. Yeni Land Rover Defender 130 hakkında şimdilik elimizde başka bir detay yok.

Kaynak: Motor1 Türkiye