Yeni Land Rover Defender tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Yeni Land Rover Defender, en yeni teknolojilerle donatılarak yeniden karşımıza çıktı. İşte yeni Defender'ın fiyatı ve özellikleri.

Geçtiğimiz mayıs ayında casus fotoğrafları ortaya çıkan ve o zamanlar daha geliştirilme aşamasında olan yeni Land Rover Defender, artık satışa hazır hale geldi.

Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olan yeni Defender, online basın lansmanıyla resmen tanıtıldı.

1948 yılında ilk kez Amsterdam Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra 70 yılı aşan geçmişiyle efsaneye dönüşen Land Rover Defender, en yeni teknolojilerle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





TEKNİK ÖZELLİKLER

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’deki otomobil severlerle buluşacak olan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte; S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma seçeneği ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor.

Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebilirken, 0.38Cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da kendini kanıtlıyor.

ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor.

3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, Yeni Defender’ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyorcasına kolaylıkla görülebilmesine imkan tanıyor.

Ayrıca, aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntülerle, kullanım kolaylığı en üst seviyeye taşınıyor.



Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip yeni Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemleri ve özellikleri ana ekranda aynı anda görebilmenizi sağlıyor.

SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile tüm donanım paketlerinde standart olan Derinlik Sensörü’yle gelen Yeni Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş keyfi sunuyor.





TÜRKİYE FİYATI