Yeni Lexus LBX, mart ayında Türkiye'ye geliyor Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Otomobilin, önümüzdeki mart ayında ülkemize gelmesi bekleniyor.

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Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini aldı.

Lexus'un yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor.

Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu kapsamda, otomobilin mart ayında ülkemize giriş yapması bekleniyor.

Lexus; UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettirecek.

Yeni Lexus LBX neler sunuyor

LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı.

Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor.

Lexus'un Tazuna konsepti, markada ilk defa kullanılan 12.3 inç boyutundaki yeni dijital gösterge paneliyle bir adım daha ileriye taşınıyor.

Bu dijital gösterge paneli, kullanıcının seçtiği sürüş moduna veya kişisel tercihlerine göre özelleştirilebilen bir tasarıma sahip.

Ayrıca, LBX modelinde bulunan nanoe-X klima sistemi, iç mekanın nem ve sıcaklık dengesini en uygun şekilde koruyarak konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.