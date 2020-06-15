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    Yeni Mazda BT-50, 17 Haziran'da tanıtılacak

    Isuzu D-Max ile aynı platformu paylaşacak pikap modeli Mazda BT-50, 17 Haziran'da ortaya çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 09:15
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    Yeni Mazda BT-50, 17 Haziran'da tanıtılacak

    Japon otomobil üreticisi Mazda'nın ilk olarak 2006 yılında Ford Ranger platformu üzerine geliştirdiği BT-50 pikap modeli, beklenen satış rakamlarına ulaşamamıştı.

    Ancak şirket, BT-50 pikap modelinin yeni jenerasyonunu ilerleyen günlerde tanıtarak bu sefer başarılı olmak istiyor.

    Ford Ranger yerine, bu sefer Isuzu D-Max platformunu kullanacak yeni modelin 17 Haziran'da lansmanı gerçekleşecek.

    mazda

    3.0 litrelik 4 silindirli turbo dizel bir motor kullanması beklenen yeni Mazda BT-50'nin, 190 beygir güç ile 450 Nm tork üreteceği tahmin ediliyor.

    Buna ek olarak Isuzu D-Max'te bulunan motor seçeneklerinden 1.9 litrelik seçeneğin de araçta yer alabileceği tahmin ediliyor. O seçenek de 150 beygir güç ile 350 Nm tork üretebiliyor..

    Mazda BT-50 için beklenen şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şeklinde.

    Son olarak aracın iç mekanının da büyük ölçüde Isuzu D-Max ile aynı olması bekleniyor. Ancak daha fazla detayı 17 Haziran'da görme şansımız olacak.

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