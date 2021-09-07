Yeni Megane E-Tech Electric tanıtıldı

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech, Mart 2022'de Avrupa'da yollara çıkacak.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Münih Otomobil Fuarı'nda merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Megane E-Tech modelini tanıttı.

Yeni Megane E-Tech; tasarımı ve çok yönlülüğüyle, 26 yılda dört farklı nesille uzun soluklu bir başarı hikayesi oluşturan Megane efsanesinin mirasını devam ettiriyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni Megane E-TECH Electric'in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma, modern bir görünüm sunuyor. Merkezi logoyu da içine alan ışık imzası heyecan uyandıran bir görsel şölen ortaya koyuyor.

Önde iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, ilgi çekici bir 3 boyut benzeri ışıltı efekti oluşturuyor.

Rafale gri, schist gri, gece yarısı mavi, ateş kırmızı, diamond siyah ve buz beyaz olmak üzere altı farklı göz alıcı ve zarif gövde rengiyle sunulacak yeni model, yeni iç ses tasarımı, araç dışındaki yayalar için yeni uyarı sesleri ve Harman Kardon imzalı tamamen yeni premium ses sistemi yeni nesil bir ses deneyimi sunuyor.

Yeni Megane E-Tech Electric'in iç mekanı ek olarak hoş ve sade bir his veren çeşitli geri dönüşümlü malzemelerle ev dekorasyonu dünyasından esintiler taşıyor.

Çevik bir platform ve hızlanma emirlerine anında cevap veren dinamik güç-aktarma sistemi sayesinde benzersiz bir sürüş deneyimi sunan otomobilde ayrıca yenilikçi batarya çözümleri sayesinde maksimum menzil, konfor ve güvenlik de beraberinde geliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni bağlantılı bilgi-eğlenci sistemi OpenR ile gelen yeni Megane E-Tech Electric, 60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 kilometre menzile sahip olacak.

Modelin giriş versiyonunun elektrikli motorundan 130 bg güç ve 250 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Bir üst basamakta ise 220 bg güç ve 300 Nm tork üretebilen versiyonlar bulunacak. Bu motor sayesinde her iki model de 0-100 km/sa hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlayabiliyor.

Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor.

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılarak ön siparişe açılan yeni Megane E-TECH, Avrupa'da gelecek yılın şubat ayında siparişe başlayıp martta satışa sunulacak.



