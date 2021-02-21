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    Yeni Mercedes-Benz C Serisi 23 Şubat'ta geliyor

    Mercedes-Benz, yenilenen C-Serisi'nin dünya lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde markadan yeni silüet görseli geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 09:00
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    Yeni Mercedes-Benz C Serisi 23 Şubat'ta geliyor

    Alman otomobil devinin 1993 yılında yollara çıkan ve en fazla satılan Mercedes-Benz olan C-Serisi, yenilenen yüzüyle çok yakında tanıtılacak.

    Markadan yapılan açıklamaya göre yeni neslin dünya lansmanı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

    Son dönemde casus kameralara sıkça yakalanan yeni C-Serisi'nin silüetini gösteren fotoğraf da lansman öncesi yayınlandı

    Fotoğrafta, C-Serisi'nin sedan ve station wagon versiyonları yer alıyor. Görselde görünen station wagon aracın yüksek oluşu, fotoğrafta bir crossover veya SUV etkisi yaratıyor.

    Ancak bu sadece arkadaki aracın biraz yüksek konumlandırılmasından kaynaklı olabilir. Aracın eski versiyonlarına göre yerden yüksek konumlandırılacağı da gelen bilgiler arasında. .

    mercedes benz

    MOTOR SEÇENEKLERİ

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberlere göre, yeni C-Serisi'nin tüm motor seçenekleri 4 silindirli ünitelerden oluşacak. Aracın AMG C63 gibi performanslı versiyonları da bu durumun içerisine dahil.

    AMG C63'te 4 silindirli hibrit bir motor bulunacağını ve 500 beygir civarı güç değeri olacağı biliniyor. Otomobillerle ilgili daha fazla detay için 23 Şubat'ı beklememiz gerekecek.

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