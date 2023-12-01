Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de satışta 2023 sonbaharında Avrupa yollarına çıkan yeni Mercedes-Benz E-Serisi ülkemize geldi. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri.

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Her ne kadar dünya genelinde artık SUV modelleri popüler olsa da Avrupa'da sedan gövde tipi hala iyi bir alternatif olmaya devam ediyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, bunun en güzel örneklerinden biri. Geçtiğimiz sonbahar aylarında Avrupa'da yollara çıkan yeni E-Serisi, çok geçmeden ülkemize de geldi.

75 yılı aşkın bir süredir orta sınıf lüks sedan dünyasında yer alan E-Serisi ile Mercedes-Benz, 2023 yılında yeni bir sayfa açmış görünüyor.

İçten yanmalı motordan elektrikli güç-aktarma sistemlerine geçişe işaret eden yeni E-Serisi, yeni elektronik mimarisiyle müşterilerle buluşuyor.

Yeni Mercedes E-Serisi neler sunuyor

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

Türkiye pazarına özel E 180 M 254 motor, en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak.

Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, şu ifadeleri kullandı:

Sahip olduğu elektronik mimari ile kapsamlı dijital bir deneyim sunan yeni E-Serisi 2023 yazında Avrupa yollarına çıktıktan sonra şimdi de Türkiye’de.



Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunuluyor.



Tüm bunlar bize şirketimiz için Türkiye‘nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor’

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye fiyatları

E 180 Edition 1 Exclusive - 4 milyon 220 bin TL

E 180 Edition 1 AMG - 4 milyon 330 bin TL

E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive - 5 milyon 900 bin TL

E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG- 6 milyon 050 bin TL