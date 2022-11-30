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    Yeni Mercedes Benz GLC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bu yılın ortalarında karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz GLC'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:28
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    Yeni Mercedes Benz GLC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Mercedes Benz GLK'nin yerine 2015 yılında sahneye çıkan GLC Serisi, tamamen yenilenerek yollara çıkıyor.

    Binek otomobil Mercedes C Sınıfı platformunda geliştirilen GLC, bu sayede rakiplerine göre daha hafif olarak üretildi.

    Yeni Mercedes GLC neler sunuyor

    Alt kısımda, kavisli orta konsol ile bütünleşen sürücüye ait 12,3 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü gösterge paneli ve 11,9 inçlik merkezi medya ekranı bizleri karşılıyor.

    Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, diğer Mercedes modelleri gibi GLC’yi de dijital ve akıllı hale getiriyor.

    mercedes gllc

    Yeni GLC sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. 197 beygir güç üretebilen 2.0 litrelik ünite, güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden gelen motor entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip.

    Güç ve yakıt ekonomisi açısından desteklenen yeni GLC, karma 5,9-5,2 litrelik yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100’e 8 saniyede çıkabilen modelin maksimum hızı 219 ile sınırlandırılıyor.

    glc

    Yeni Mercedes GLC Türkiye fiyatı

    Tamamen yenilenen ve daha dinamik bir karaktere bürünen yeni GLC, Türkiye’de GLC 220 d 4MATIC motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Aracın fiyatı ise 3 milyon 407 bin 500 TL‘den başlıyor.

    mercedes glc

    mercedes glc

    mercedes glc


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