Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Minibüs ülkemizde satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

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Modern hafif ticari araç segmentini tanımlayan Mercedes-Benz Sprinter, 2024’ün ilk aylarında Avrupa’da satışa sunulmuştu. Alman marka, Sprinter modelini şimdi de ülkemizde satışa çıkardı.

Yeni Sprinter, panelvanın yanı sıra Türkiye'de minibüs haline çevrilerek Türk tüketicilerle buluşuyor.

4,1 ton ve 5 ton olarak 2 ağırlık varyantında sunulan Mercedes-Benz Sprinter Minibüs, orta/uzun/ekstra uzun olarak 3 farklı uzunlukla 10+1 ile 22+1 arasında değişen 13 farklı koltuk konfigürasyonu sunuyor.

Yeni Sprinter, minibüslerinin hepsini PRO line paket kapsamı ile donatıyor.

Teknik detaylar

Yeni Sprinter'ın güvenilir 2,0 litrelik dizel motoru (OM 654), model ve sürüş şekline göre 110 kW (150 bg), 125 kW (170 bg) ve 140 kW (190 bg) olarak üç farklı güç seviyesinde sunuluyor.

140 kW motorlu tüm modellerde dört tekerlekten çekiş mevcut. Konforlu 9G-TRONIC otomatik şanzıman veya altı ileri manuel şanzıman, güç aktarımı için tercih edilebiliyor.

Yeni Mercedes Benz Sprinter modelinin başlangıç fiyatı ise 2 milyon 63 bin TL olarak açıklandı.