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    Yeni Mercedes C-Serisi Cabriolet ilk kez görüntülendi

    Yeni nesil Mercedes C-Serisi Cabriolet, ilk defa casus kameralara yakalandı. İşte yeni otomobil hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:00
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    Yeni Mercedes C-Serisi Cabriolet ilk kez görüntülendi

    Bu yılın başlarında Mercedes, yeni nesil C-Serisi Sedan ve Wagon modellerini görücüye çıkarmıştı. Ancak serinin coupe ve convertible versiyonlarına dair hiçbir detay yoktu.

    Ancak üzerinden aylar geçtikten sonra, yeni nesil Mercedes C-Serisi Cabriolet casus fotoğrafçılara yakalandı ve otomobil ilk defa görüntülendi.

    Söz konusu fotoğraflarda, henüz erken geliştirilme evresinde olan ve yoğun kamuflajlı bir prototip sürüm karşımıza çıkıyor.

    Yine de C-Serisi Cabriolet, tasarım anlamında yeni nesil C-Serisi ailesinden çok farklı görünmeyecektir.

    mercedes

    Üstü açılabilir C-Serisi, müşteri kitlesi nedeniyle genellikle standart modellerden daha lüks donanımlara sahip oluyor.

    S-Serisi modellerine özel donanımlar ile gelecek modelin, kaputunun altında ise geleneksel motor seçeneklerini görmeyi bekliyoruz.

    GELECEK YIL BAŞINDA TANITILACAK

    Ağır kamuflaj ve sahte paneller, yeni C-Serisi Cabriolet için bir süre daha beklememiz gerektiğinin gösteriyor.

    Eğer her şey yolunda giderse model, önümüzdeki yılın ilk günlerinde karşımızda olacaktır. Modelin satışlarına başlanması ise 2022 yılının bahar aylarını bulacak.

    MERCEDES

    MERCEDES

    MERCEDES

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