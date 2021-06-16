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- Yeni Mercedes C-Serisi Cabriolet ilk kez görüntülendi
Yeni Mercedes C-Serisi Cabriolet ilk kez görüntülendi
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 08:59
- Güncelleme : 16.06.2021 - 09:00
Bu yılın başlarında Mercedes, yeni nesil C-Serisi Sedan ve Wagon modellerini görücüye çıkarmıştı. Ancak serinin coupe ve convertible versiyonlarına dair hiçbir detay yoktu.
Ancak üzerinden aylar geçtikten sonra, yeni nesil Mercedes C-Serisi Cabriolet casus fotoğrafçılara yakalandı ve otomobil ilk defa görüntülendi.
Söz konusu fotoğraflarda, henüz erken geliştirilme evresinde olan ve yoğun kamuflajlı bir prototip sürüm karşımıza çıkıyor.
Yine de C-Serisi Cabriolet, tasarım anlamında yeni nesil C-Serisi ailesinden çok farklı görünmeyecektir.
Üstü açılabilir C-Serisi, müşteri kitlesi nedeniyle genellikle standart modellerden daha lüks donanımlara sahip oluyor.
S-Serisi modellerine özel donanımlar ile gelecek modelin, kaputunun altında ise geleneksel motor seçeneklerini görmeyi bekliyoruz.
GELECEK YIL BAŞINDA TANITILACAK
Ağır kamuflaj ve sahte paneller, yeni C-Serisi Cabriolet için bir süre daha beklememiz gerektiğinin gösteriyor.
Eğer her şey yolunda giderse model, önümüzdeki yılın ilk günlerinde karşımızda olacaktır. Modelin satışlarına başlanması ise 2022 yılının bahar aylarını bulacak.