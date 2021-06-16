Yeni Mercedes C-Serisi Cabriolet ilk kez görüntülendi

Yeni nesil Mercedes C-Serisi Cabriolet, ilk defa casus kameralara yakalandı. İşte yeni otomobil hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler...

Bu yılın başlarında Mercedes, yeni nesil C-Serisi Sedan ve Wagon modellerini görücüye çıkarmıştı. Ancak serinin coupe ve convertible versiyonlarına dair hiçbir detay yoktu.

Ancak üzerinden aylar geçtikten sonra, yeni nesil Mercedes C-Serisi Cabriolet casus fotoğrafçılara yakalandı ve otomobil ilk defa görüntülendi.

Söz konusu fotoğraflarda, henüz erken geliştirilme evresinde olan ve yoğun kamuflajlı bir prototip sürüm karşımıza çıkıyor.

Yine de C-Serisi Cabriolet, tasarım anlamında yeni nesil C-Serisi ailesinden çok farklı görünmeyecektir.

Üstü açılabilir C-Serisi, müşteri kitlesi nedeniyle genellikle standart modellerden daha lüks donanımlara sahip oluyor.

S-Serisi modellerine özel donanımlar ile gelecek modelin, kaputunun altında ise geleneksel motor seçeneklerini görmeyi bekliyoruz.

GELECEK YIL BAŞINDA TANITILACAK

Ağır kamuflaj ve sahte paneller, yeni C-Serisi Cabriolet için bir süre daha beklememiz gerektiğinin gösteriyor.

Eğer her şey yolunda giderse model, önümüzdeki yılın ilk günlerinde karşımızda olacaktır. Modelin satışlarına başlanması ise 2022 yılının bahar aylarını bulacak.