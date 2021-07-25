Yeni Mercedes Citan 25 Ağustos'ta geliyor

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, önümüzdeki ay içinde yeni nesil Citan modeliyle karşımıza çıkacak. İşte yeni model hakkında tüm detaylar...

Mercedes-Benz, önümüzdeki ay içinde yeni nesil Citan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Hafif ticari modelin tanıtımına sayılı günler kala marka, araca ait bir teaser görüntüsü yayınlayarak kesin tanıtım tarihinin 25 Ağustos olduğunu açıkladı.

İKİ FARKLI VERSİYON

Alman marka, daha önce de belirttiği gibi Citan'ı iki farklı versiyonla tanıtacak. Bunlardan birincisi içten yanmalı motora sahip Citan, diğeri ise sıfır emisyonlu yani tamamen elektrikli olacak.

Kompakt boyutlar ve geniş depolama hacmi sözü veren marka, PSA'nın ciddi atılım yaptığı segmentte kendisine sağlam bir yer edinmek istiyor.

Yeni Citan'ı şehir içi taşımacılık için dizayn eden Mercedes-Benz, kompakt boyutları her iki tarafta da geniş açılan kayar kapılar ile destekleyecek.

Yükleme eşiği düşürülen Citan, bu sayede ciddi kolaylık sağlayacak. Citan'ın binek versiyonu Citan Tourer ise "yüksek kullanışlılık ve esneklik" sunacak.

Renault'nun yeni Kangoo ve Express modellerinde yaptığı gibi Mercedes-Benz de Citan ailesini iki farklı isimle satacak.

Giriş seviyesinde konumlanacak ve ticari kullanım odaklı olacak Citan'ın üstünde, lüks arayan müşterilere cevap verecek olan ve "ailelerin yaşam tarzına uygun" T-Serisi yer alacak.

Yeni nesil Citan'ın elektrikli kardeşi eCitan ile birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Alman üretici, projede ortak çalıştığı Fransız markanın yaptığı gibi T-Serisi'ni de Citan ile birlikte tanıtabilir. Mercedes'in yeni LCV model ailesinin örtüleri 25 Ağustos'ta kaldırılacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye