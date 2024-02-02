Yeni Mercedes CLE Coupe Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri Mercedes'in en yeni modeli olan CLE Coupe, Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Mercedes-Benz, yeni CLE Coupe'yi tüm dünyada tanıtmıştı. CLE Coupe, C-Serisi ve E-Serisi'ni bir araya getirerek tamamen yeni bir konsept sunuyor.

2023 yılının son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulmasının ardından, Mercedes-Benz CLE Coupe şimdi Türkiye'de yollara çıktı.

Yılın ikinci yarısında, CLE Cabriolet modelinin de Türkiye pazarında satışa çıkması planlanıyor.

Yeni CLE Coupe, 4.850 mm uzunluğu, 1.860 mm genişliği ve 1.428 mm yüksekliği ile orta sınıfın en büyük coupé modeli olarak dikkat çekiyor.

Yeni Mercedes CLE Coupe neler sunuyor

190 kW gücündeki CLE 300 4MATIC modeli, M 254 2,0 litrelik motora sahip ve WLTP standartlarına göre ortalama yakıt tüketimi 7,6-7,0 lt/100 km, ortalama CO2 emisyonu ise 173-159 gr/km arasında değişiyor.

Ayrıca, 190 kW'lık motor, iki kademeli valf kaldırma sistemi olan CAMTRONIC ile daha yüksek güç üretimine imkan tanıyor.

Tüm CLE versiyonlarında, entegre marş jeneratörünün uyarlanması için özelleştirilen 9G-TRONIC şanzıman kullanılıyor.

Türkiye'de satışa sunulan CLE Coupe modelinde, 1999 cm3 hacminde ve 258 bg gücünde bir benzinli motor bulunuyor.

Bu motorun etkisiyle, modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 6,2 saniyede tamamlanıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s olarak belirlendi.

Türkiye fiyatı

Yeni Mercedes-Benz CLE 300 4Matic, 4 milyon 634 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.