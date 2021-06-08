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    Yeni Mercedes GLC yollarda görüntülendi

    Geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan yeni nesil Mercedes-Benz GLC-Serisi, bu sefer de trafikte kameralara yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:35
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    Yeni Mercedes GLC yollarda görüntülendi

    Yeni nesil Mercedes-Benz GLC-Serisi, ilk olarak geçtiğimiz yıl yoğun kamuflajlı haliyle casus kameralara yakalanmıştı.

    Yeni yayınlanan görüntülerde ise araç bu kez trafikte karşımıza çıkıyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Mercedes, aradan bir yıl geçmesine rağmen kamuflaj miktarını hiç azaltmamış. Bu da aracın tanıtım tarihinin çok yakında olmadığını bizlere gösteriyor.

    Kabinde ve dış tasarımda büyük değişimler geçirmesi beklenen lüks crossover modeli, altyapısını yeni nesil C-Serisi ile paylaşacak.

    Dijital gösterge panelini güncel Mercedes modelleri gibi taşıyacağı düşünülen aracın multimedya ekranı ise konsolun alt kısmında konumlanacak.

    mercedes glc

    GÖVDE BÜYÜYOR

    Hâlihazırda piyasada bulunan modele nazaran büyük bir gövdeye sahip olacak yeni GLC, tamamı dört silindirli güç üniteleriyle donatılabilir. AMG versiyonunda bile I4 motordan beslenecek olan yeni GLC, elektrik desteğiyle güç çıtasını eski nesle göre daha yukarılara çıkaracak.

    Alman markanın, yeni GLC'yi 2021 sona ermeden tanıtacağı söyleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

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