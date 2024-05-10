Yeni Mercedes GLE dizel hibrit motorla Türkiye'de satışa çıktı Güç ünitesi ve teknolojik özellikleri güncellenen yeni Mercedes GLE, ülkemizde satışa sunuldu.

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Geniş aileleri hedefleyen Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, uzun mesafeler için ideal bir yol arkadaşı olarak dikkat çekiyor.

Zorlu koşullarda bile yola devam etmenizi sağlayan 4MATIC sistemi ve Sürüş Destek Paketi kapsamındaki asistanlar, güvenli ve konforlu bir yolculuk geçirmenizi sağlıyor.

GLE’nin özel olarak tasarlanan dört tekerlekten çekiş sistemi ve vites oranı, 3,5 tona kadar yüksek çekiş kapasitesi ve 140 kilograma kadar çekiş gücü sunuyor.

Mercedes GLE teknik detaylar

Teknik verilere baktığımızda, 2.0 litre hacimli motorun kendi başına 269 bg güç ve 550 Nm tork ürettiğini görüyoruz.

Elektrik desteği, 20 bg ve 200 Nm tork sunuyor ve bu sayede aracın 0-100 km/s hızlanması 6.9 saniye sürüyor.

Türkiye fiyatı

Amerika'da üretildiği için ek gümrük vergisine takılan GLE Serisi, AMG Donanım paketi ile 12 milyon 511 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.