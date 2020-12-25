Yeni Mercedes S Serisi, oldukça yüksek fiyatlarla Türkiye'ye geldi

Lüks otomobil deneyimini bir seviye daha yukarı çıkaran yeni Mercedes-Benz S-Serisi, yeni yıla girmeden ülkemizde satışa sunuldu. Fiyatıyla üzeren yeni serinin özelliklerini sizler için derledik.

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in üzerinde çalıştığı yeni Mercedes S Serisi, ilk olarak eylül ayında karşımıza çıkmıştı.

Lüks otomobil deneyimini üst seviyelere çıkaran yeni seri, Aralık 2020 itibarıyla ilk olarak S 400 d 4MATIC L versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni S-Serisi’nde 2.9 litre hacimli turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor 330 beygir güç üretirken, 700 Nm maksimum tork sunuyor.

Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla, fabrika verilerine göre 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen aracın, maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

İsteğe bağlı olarak ön camda iki adet sanal gösterge paneli (Head-up-Display) karşımıza çıkarken, daha büyük olanda artırılmış gerçeklik teknolojisine de yer verilmiş.

Örneğin navigasyon kullanımında animasyonlu yönlendirme okları sanal olarak doğru şeritte yola yansıtılırken, Aktif Mesafe Asistanı gibi asistan fonksiyonlarının bilgileri de yine yola yansıtılıyor. Yansıtılan görüntü sanal olarak 10 metrelik mesafede gösterilirken görüntünün büyüklüğü 77 inç büyüklüğünde bir ekrana denk geliyor.

İÇ TASARIM

Yeni Mercedes S Serisi'nde, mimarlık ve yat tasarımından harmanlanan devrim niteliğinde bir iç tasarım karşımıza çıkıyor.

İç mekanda beş adede kadar ekran dışında ön konsol ve arka (Konfor koltuk versiyonunda) taraftaki geniş dekoratif yüzeyler dikkat çekiyor.

Gerçek alüminyum süslemelerle desteklenen açık gözenekli ahşap yüzeyler iç mekandaki lüks ve kalite algısını artırıyor.

Yatay olarak konumlandırılan ve dört parçadan oluşan merkezi havalandırma ızgarası yeni tasarım öğelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Her bir yanda iki adet ince yatay tasarımlı havalandırma ızgarası ile ön konsoldaki tasarım bütünlüğü sağlanıyor.

SÜRÜŞ DENEYİMİ

Yenilikçi yürüyen aksam sistemleri, Yeni S-Serisi’nde kullanıcılara etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor.

Opsiyonel olarak sunulan ve 10 dereceye kadar dönüş açısına sahip arka aks yönlendirme sistemi şehirdeki manevra kabiliyetini kompakt bir otomobil seviyesine çıkartıyor.

Örneğin, uzun dingil mesafesine sahip dört tekerlekten çekişli S-Serisi’nin dönüş çapı, arka aks yönlendirmesiyle 1,9 metre azalarak 10,9 metreye düşüyor.

Farlar ise aracın ön görünümünü tamamlıyor. S-Serisi’ne özgü üç noktalı gündüz farları, daha düz ve genel olarak daha ince bir tasarımla kullanıcılarla buluşuyor.

Kapının tasarımıyla bütünleşen gizli kapı kolları baştan aşağı yeniden tasarlandı. Kapı kolu, kullanıcının kapı kolu yüzeyine dokunmasıyla otomatik olarak açılıyor. KEYLESS-GO ile anahtarsız giriş özelliği de kullanılabiliyor.

MERCEDES BENZ S-SERİSİ TÜRKİYE FİYATI

Yeni nesil S Serisi, 3 milyon 713 bin 500 TL seviyesinden başlayan yüksek fiyatlarla ülkemize giriş yaptı.

Kaynak: Motor1 Türkiye