Yeni Mercedes S serisine ait ilk tanıtım gerçekleşti

Eylül ayında görücüye çıkacak olan yeni Mercedes-Benz S serisine ait ilk ön tanıtım yapıldı.Bu kapsamda yeni kullanıcı deneyimi "My MBUX" tanıtıldı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in üzerinde çalıştığı ve eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni Mercedes S serisine ait bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Şirketin yeni seriye ait ilk ön gösterimi, ikinci nesil Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi olan "My MBUX" teknolojilerinin tanıtımıyla gerçekleşti.

2018 yılında tanımı yapılan Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) İç Mekan Yardımcısı'nın ikinci nesli, yeni S serisinde de yer alacak.

MBUX NELER SUNUYOR

OLED teknolojisine ile gelen ve beş adede kadar artırılabilen büyük ekranlara sahip MBUX sistemi, konfor işlevlerinin kullanımını kolaylaştırıyor.

MBUX insan odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Kişiselleştirme ve sezgisel kullanım olanakları çok daha kapsamlı. Bu sadece arka koltuklar için değil, aynı zamanda sürücü için de geçerli.

Örneğin, yeni 3 boyutlu dijital gösterge paneli, bir düğmeye basıldığında derinlik algısını artırıyor. Böylece özel 3 boyutlu gözlük takmaya gerek kalmadan gerçek derinlik etkisi elde ediliyor.

Yeni Mercedes S-Serisi'nin iç mekanında geleneksel kumanda düğme sayısı önceki nesline göre 27 adet daha az.

Büyük ekranların da desteğiyle dokunma ve sürükleme, sesli komut, doğal el hareketleri ve gözle kumanda seçenekleri de kullanıma alınıyor.

Mercedes'in yeni S serisiyle ve teknolojileriyle ilgili daha fazla bilgi ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



