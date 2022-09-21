Yeni Mitsubishi ASX tanıtıldı: İşte özellikleri

Bir dönemler ülkemizin sevilen modellerinden olan Mitsubishi ASX yeni nesline kavuştu.

Bir dönem ülkemizde de popüler olan Mitsubishi ASX, yeni nesli ile Avrupa pazarına yeniden giriş yaptı.

İçten yanmalı, hibrit ve PHEV türevlere sahip olacak yeni Mitsubishi ASX, 2023 yılının Mart ayında satışa sunulacak.

ASX'in kendisine has tasarımından yeni nesilde eser yok. Otomobil, artık Renault Captur'a daha çok benziyor.

Donanım seviyesine göre görselliği biraz da olsa değişen model, kabin içerisinde ise önemli değişimler yaşıyor.

Örneğin giriş seviyesi ASX standart olarak analog gösterge paneli ile geliyor. Aracın en üst donanım paketinde ise 7.0 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi bulunuyor.

Standart modellerde multimedya ekranı 7.0 inç büyüklükte kalırken, dileyen müşteriler bunu 9.3 inçlik ekranla değiştirebiliyor.

Mitsubishi ASX teknik detaylar

Clio ve Captur'dan tanıdığımız CMF-B platformu üzerinden yükselen ASX, 5 farklı motor seçeneği ile satışta olacak.

Baz modelinde 1.0 L Dört Silindirli MT motordan güç alan otomobil, 90 bg güç ve 160 Nm tork üretiyor. 1.3 L Dört Silindirli Yarı Hibrit MT motor ise 138 bg güç ve 260 Nm tork değeri sunuyor.

Yeni Mitsubishi ASX'in en üst modelinde yer alan 1.6 L Dört Silindirli PHEV motor ise 160 bg güç ve 144 Nm tork değeri ile geliyor.

Otomobilin fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



