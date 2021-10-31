Yeni Mitsubishi Outlander Hibrit tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu yılın başında tanıtılan yeni nesil Mitsubishi Outlander'ın PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonu görücüye çıktı.

Bu yılın başında yeni nesil Outlander modelini tanıtan Mitsubishi, şimdi de otomobilin PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonunu duyurdu.

Selefine göre daha fazla güç ve elektrik menziliyle gelen 2022 Mitsubishi Outlander PHEV, 20 kWsa kapasiteye sahip batarya paketinden güç alıyor.

Bu da WLTP'ye göre 87 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Karşılaştıracak olursak, selefindeki 13.8 kWsa'lik batarya paketi 39 kilometreye kadar menzil sağlıyordu.

Bunun yanı sıra, yakıt tankının genişletilmesi sonucunda yeni Outlander PHEV'in karma menzili de arttı.

GÜÇ SEVİYESİ ARTIDILDI

Mitsubishi, yeni nesil Outlander PHEV'in toplam güç ve tork değerleriyle ilgili tam bir açıklamada bulunmadı.

Bunun yerine ön ve arka elektrik motorlarının güç çıkışının yüzde 40 civarında artırıldığı belirtildi.

Ayrıca, çift elektrik motorundan faydalanan yeni Outlander PHEV'in süper dört tekerlek kontrol (S-AWC) sistemi artık aktif yalpa kontrol (AYC) fonksiyonuyla kombine edildi.

TASARIMDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni Mitsubishi Outlander PHEV'in tasarımı standart versiyonla aynı. Ön kapılar ve bagaj kapağı üzerindeki rozetler ile şarj girişi dışında bir fark bulunmuyor.

İç mekanda, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 9 inç multimedya ekranı karşımıza çıkarken, bagajda ise elektronik cihazları şarj etmek için güç çıkışı bulunuyor.

Yeni Outlander PHEV'in satışına 15 Aralık'ta başlanacak. Otomobilin fiyatının önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor.

Kaynak: Donanımhaber