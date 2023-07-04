Yeni modeller yolda! Porsche, elektrikli araç pazarına damga vuracak Porsche, her yıl düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında elektrikli otomobil planlarından bahsetti.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan lüks otomobil üreticisi Porsche, 2030 yılından itibaren satışların yüzde 80'inin elektrikli olacağını söylüyor.

Dönüşüm sürecinin yol haritasını açıklayan Porsche CEO'su Oliver Blume, bu süreci nasıl yöneteceklerini de paylaştı. Örneğin Taycan'a katılacak ilk elektrikli model, 2024 yılında satışa çıkacak Macan olacak.

718 Boxster/Cayman ikilisi de 2025 yılından itibaren elektrikli versiyonları ile yollara çıkacak.

Elektrikli Macan neler sunacak

Marka tarafından onaylanan bu bilgilere göre elektrikli Macan, 610 beygire kadar güç sunacak ve 100 kWsa batarya paketine sahip olacak.

Porsche Macan, epeydir satışta olan Taycan'dakine benzer şekilde ön ve arka akslarda birer elektrik motoruna sahip olacak.

Ancak Macan'daki motorların güç yoğunluğu ve verimliliği artırmak adına yoğun bir yenileme işleminden geçirildiği ifade ediliyor.