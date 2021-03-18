Yeni nesil 2021 Peugeot 308 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tasarım anlamında evrim geçiren ve daha modern bir yüze kavuşan 2021 Peugeot 308 görücüye çıktı. İşte yeni Peugeot 308 ile ilgili tüm detaylar...

Yeni nesil Peugeot 308, hem baştan aşağı güncellenen tasarımı ve teknolojileri hem de yeni Peugeot logosunu üzerinde barındıran ilk model olması sebebiyle bu yılın en merak edilen otomobillerinden biriydi.

Geçtiğimiz hafta neredeyse kamuflajsız bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni 2021 Peugeot 308, resmen tanıtıldı.

2021 PEUGEOT 308 TASARIM DETAYLARI

Stellantis çatısı altında yenilenen 2021 Peugeot 308, grubun EMP2 platformu üzerine inşa edildi. Aks mesafesinin selefine kıyasla 55 mm (2672 mm) uzadığı görülen otomobil, oldukça yeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil modelin ön bölümüne baktığımızda ince farlar, aşağı doğru uzanan gündüz farları ve çerçevesiz panjur ile yepyeni bir tasarım karşımıza çıkıyor.

Otomobilin tüm versiyonlarında LED aydınlatmalar ve dikey LED gündüz farları standart olarak sunulacak. Aracın GT ve GT Premium versiyonlarında ise Peugeot Matrix LED teknolojisi kullanılıyor.

2021 Peugeot 308, tamamen yenilenen iç mekan tasarımıyla karşımıza çıkıyor. İlk etapta, markanın diğer modellerinden alışık olduğumuz i-Cockpit tasarımı bizleri karşılıyor.

10 inçlik dijital gösterge ekranı, GT versiyonlarında 3 boyutlu grafiklere sahip olarak karşımıza çıkarken. konsolun merkezinde de 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut.

Peugeot'nun yeni i-Connect multimedya yazılım paketi yeni 308'de kendine yer bulmuş. Sekiz farklı sürücü profili oluşturmaya imkan veren sistemde kablosuz ekran yansıtma fonksiyonu da var.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği, USB girişleri, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve sesli komut, bu alanda karşımıza çıkan özelliklerden bazıları.

2021 Peugeot 308'de gelişmiş güvenlik teknolojilerine yer verilmiş. Adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma yardımcısı, yarı otonom şerit değiştirme yardımcısı, viraj alma asistanı, uzun menzilli kör nokta görüntüleme, arka çapraz trafik uyarısı, 180 derece yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, 360 derece çevre görüşüne sahip park asistanı ve E-Call+ gibi özellikleri buna örnek verebiliriz.

PEUGEOT 308 MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni nesil Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite karşımıza çıkıyor.

Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde ediliyor. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer verilmiş. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilebiliyor.

2021 Peugeot 308'in her iki PHEV versiyonunda da 12.4 kWh'lık lityum iyon bataryalar kullanılıyor.

Standart prizden 3,7 kW kablo ile şarj edildiğinde bataryayı doldurmak 7 saati buluyor. 7,4 kW wallbox ve 7,4 kW şarj kablosu kullanıldığında ise şarj süresini yaklaşık 2 saate kadar iniyor.

Yenilenen Peugeot 308 hatchback modelinde ise elektrik desteği bulunmayan benzinli ve dizel seçenekler de mevcut.

Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılmış. 110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da bulunuyor.

Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

2021 Peugeot 308 bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. İlerleyen süreçte station wagon versiyonunu da görmeyi beklediğimiz yeni nesil otomobilin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ensonhaber, Donanımhaber